СК показал кадры задержания Васи Бандита в Подмосковье

Следственный комитет России опубликовал кадры с задержанием вора в законе Игоря Кокунова, известного в преступном мире как Вася Бандит, в его доме в Московской области.
На видео запечатлена огромная резиденция преступника, на территории которой разместились фонтан, деревянные срубы и беседки. Сам дом украшен изнутри рыцарскими доспехами и чучелами животных. Также Вася Бандит коллекционировал холодное оружие, а время с друзьями, вероятно, проводил за азартными играми, так как правоохранители нашли несколько наборов игральных карт.
По версии следствия, постоянно проживая на территории нескольких районов Московской области, Игорь Кокунов осуществляет координацию действий ОПГ, создаёт и поддерживает связи между ними и ворами в законе. Также Кокунов участвует в воровских сходках с целью раздела сфер преступного влияния и преступных доходов. Лайф проследил за основными вехами криминальной биографии вора в расследовании.