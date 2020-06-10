СК показал кадры задержания Васи Бандита в Подмосковье

Следственный комитет России опубликовал кадры с задержанием вора в законе Игоря Кокунова, известного в преступном мире как Вася Бандит, в его доме в Московской области.

На видео запечатлена огромная резиденция преступника, на территории которой разместились фонтан, деревянные срубы и беседки. Сам дом украшен изнутри рыцарскими доспехами и чучелами животных. Также Вася Бандит коллекционировал холодное оружие, а время с друзьями, вероятно, проводил за азартными играми, так как правоохранители нашли несколько наборов игральных карт.