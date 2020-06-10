По делу о ЧП в Норильске задержали директора и главного инженера ТЭЦ-3

Директор ТЭЦ-3 Павел Смирнов, главный инженер Алексей Степанов и его заместитель Юрий Кузнецов задержаны в рамках расследования дела о разливе нефтепродуктов в Норильске. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
Сотрудников ТЭЦ-3 подозревают в нарушении правил охраны окружающей среды при эксплуатации промышленных объектов.
— В ближайшее время им планируется предъявить обвинение и решить вопрос об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу, — заявила Петренко.
В СК РФ уточнили, что потёкшая цистерна требовала капитального ремонта с 2018 года, несмотря на это, её продолжали эксплуатировать.
"Норникель", в свою очередь, назвал задержание руководителей ТЭЦ в Норильске неоправданно жёсткой мерой.
Напомним, после пожара на территории ТЭЦ-3 разлилось 20 тысяч тонн нефтепродуктов. Инцидент случился после того, как в резервуар врезался автомобиль. Президент России Владимир Путин провёл экстренное совещание по ситуации в Норильске. МЧС РФ сообщило, что в Красноярском крае введён режим ЧС федерального уровня.