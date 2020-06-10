Аналитики из Австралии назвали самые безопасные страны мира

Самой безопасной страной мира вновь признана Исландия. Она заняла почётное первое место в индексе миролюбия, который ежегодно составляет аналитический центр "Институт экономики и мира", головной офис которого располагается в Сиднее.

На второй позиции разместилась Новая Зеландия, на третьей — Португалия. Также в десятку вошли Австрия, Дания, Канада, Сингапур, Чехия, Япония и Швейцария.

Что касается России, то она заняла 154-ю позицию, разместившись между Суданом и Центральноафриканской Республикой. При этом составители списка отмечают, что показатели страны существенно увеличились за последнее время, особенно по категориям "Безопасность и защита", "Милитаризация" и "Продолжающийся конфликт".

Также эксперты отметили, что общий показатель страны за год поднялся на 1,3 процента. Этому поспособствовало то, что в России уменьшилось количество убийств: с более чем 20 на 100 тысяч человек до менее десяти. Впрочем "Политическая нестабильность" продолжает оставаться проблемой.

Отметим, что специалисты включили Россию с государствами бывшего СССР: Украиной, Казахстаном, Киргизией, Туркменией, Азербайджаном, Грузией, Арменией, Молдавией и Белоруссией. Самой миролюбивой страной из них был признан Казахстан.