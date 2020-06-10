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Организатор — о "покатушках" в бассейне с девушками на Урале: Надо было развеселить толпу

По его словам, акция горожанам понравилась.

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Прокатиться на прицепе-бассейне по центру Екатеринбурга с девушками блогеры решили, чтобы разбавить серые будни земляков. Об этом Лайфу рассказал один из организаторов покатушек — Михаил.

Фото © Instagram / zhuk_video

Идея пришла в голову спонтанно, то есть мы, блогеры, должны какое-нибудь шоу создать для зрителей. И Екатеринбург — это скучный город, надо было как-то развеселить толпу, — заявил он.

По его словам, принимавшие участие в уличной вечеринке девушки — подруги молодых людей. И страшно во время катания им не было, так как водитель авто ехал со скоростью 20 километров в час. Во время покатушек к ним даже попытался присоединиться один из очевидцев, но в бассейне было и без того тесно.

Блогер добавил, что подписчики акцию оценили, однако нашлись и хейтеры, но это его не расстраивает, так как недовольные есть всегда. Для него это уже не первое подобное мероприятие: зимой проводились похожие катания, но с бубликами и снегокатами. В будущем блогер вместе с друзьями планируют продолжить удивлять екатеринбуржцев.

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