Синоптики предупредили россиян об "арктическом вторжении"

Россиян после тёплой погоды ожидает "арктическое вторжение", которое уже начинает наступательное движение. Об этом сообщается на портале центра "Фобос" "Метеовести".

Отмечается, что осадки, которые прошли накануне на севере России, в частности в Санкт-Петербурге, продолжатся сегодня, правда, уже будут связаны с вторжением холодного фронта с Северного Ледовитого океана.

— Облачная гряда, связанная с ним, протянется от устья Оби и Енисея к побережью Балтийского моря. Наиболее интенсивные осадки — свыше половины месячной нормы — мы ожидаем в Архангельской области, — сообщают синоптики.