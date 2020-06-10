Порошенко стал подозреваемым по делу о "предоставлении незаконного приказа"

Экс-президент Украины Пётр Порошенко стал подозреваемым по одному из дел. Об этом сообщает Государственное бюро расследований страны.

Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на начальника второго отдела ГБР Вадима Приймачка, Порошенко подозревается в "предоставлении заведомо незаконного приказа, который побудил действующего главу внешней разведки к превышению служебных полномочий".

Бывший президент Украины прибыл сегодня на допрос в Госбюро. Возле здания его встретили журналисты, члены партии "Европейская солидарность" и народные депутаты.