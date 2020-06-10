Экс-президент Украины Пётр Порошенко прибыл на допрос в Госбюро расследований Украины. Об этом сообщает УНИАН.

Возле здания его встретили журналисты, члены партии "Европейская солидарность" и народные депутаты. Пообщавшись с собравшимися, он зашёл в здание ГБР.

Напомним, 19 мая депутат Верховной рады Андрей Деркач опубликовал несколько аудиозаписей разговоров Порошенко с Байденом и Керри. Переговоры состоялись в 2015 году. Речь идёт о перестановках в руководстве страны в обмен на финансовую помощь США, в частности об увольнении генпрокурора Виктора Шокина. Генпрокуратура Украины возбудила против экс-президента дело о госизмене. Ранее сообщалось, что суд Киева разрешил принудительно привести Порошенко на допрос 10 июня.