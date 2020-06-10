Песков полностью вылечился от коронавируса и вернулся на работу в офис

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, у которого ранее подтвердилась коронавирусная инфекция, сейчас уже полностью здоров и вернулся к своим обязанностям в офисе.
— Да. С понедельника уже в офисе, — цитирует РИА "Новости" Пескова.
Ранее Лайф сообщал, что в мае у Дмитрия Пескова выявили коронавирус. Вместе с ним госпитализировали и его жену Татьяну Навку — у неё тоже нашли CoViD-19. Её, кстати, выписали чуть раньше супруга — 21 мая.
Сам пресс-секретарь главы государства отправился домой из больницы 25 мая, а после рассказал о "совершенно необычных ощущениях" при CoViD-19.