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Песков полностью вылечился от коронавируса и вернулся на работу в офис

После выписки из больницы он был вынужден соблюдать самоизоляцию.

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Фото © ТАСС / Михаил Метцель

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, у которого ранее подтвердилась коронавирусная инфекция, сейчас уже полностью здоров и вернулся к своим обязанностям в офисе.

Да. С понедельника уже в офисе, — цитирует РИА "Новости" Пескова.

Ранее Лайф сообщал, что в мае у Дмитрия Пескова выявили коронавирус. Вместе с ним госпитализировали и его жену Татьяну Навку — у неё тоже нашли CoViD-19. Её, кстати, выписали чуть раньше супруга — 21 мая.

Сам пресс-секретарь главы государства отправился домой из больницы 25 мая, а после рассказал о "совершенно необычных ощущениях" при CoViD-19.

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