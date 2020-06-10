"Относиться чуть более либерально". Врач оценил эффективность перчаток в борьбе с коронавирусом — видео

В общественных местах с большим скоплением людей необходимо надевать перчатки, в условиях обычного передвижения по городу пользоваться ими "не совсем верно". Об этом заявил главный исследователь Центральной клинической больницы Управделами Президента РФ Никита Ломакин.

— Как показывают последние данные исследования, вирус не такой живучий на поверхностях, — сказал специалист.