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"Относиться чуть более либерально". Врач оценил эффективность перчаток в борьбе с коронавирусом — видео

Специалист напомнил, что инфекция передаётся воздушно-капельным путём.

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В общественных местах с большим скоплением людей необходимо надевать перчатки, в условиях обычного передвижения по городу пользоваться ими "не совсем верно". Об этом заявил главный исследователь Центральной клинической больницы Управделами Президента РФ Никита Ломакин.

Как показывают последние данные исследования, вирус не такой живучий на поверхностях, — сказал специалист.

Ранее в России была сформирована вторая группа добровольцев, которые примут участие в испытаниях отечественной вакцины от коронавируса.

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