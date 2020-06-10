Химик рассказал о биологическом "смоге" из частиц коронавируса

Частицы коронавируса образуют в воздухе биологический "смог", рассказал доцент кафедры физической химии Национального исследовательского технологического университета "МИСиС" Георгий Фролов.

По словам специалиста по биологической защите, в Москве снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией идёт естественным путём. В российской столице уже практически нет источников CoVID-19 — людей с тяжёлым и средне-тяжёлым течением болезни.

— Работа по купированию распространения вируса, которую в течение последних месяцев проводят власти Москвы, имеет положительные результаты. Это очевидно. Во-вторых, многие уже просто переболели в той или иной форме и приобрели иммунитет, — заявил эксперт в беседе с агентством "Москва".