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Уральский завод отзывает для проверки все аппараты ИВЛ "Авента-М" после пожаров в больницах

После испытаний в госпитали направят документы, подтверждающие возможность эксплуатации приборов.

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Фото © ТАСС / Донат Сорокин

Концерн "Радиоэлектронные технологии" государственной корпорации "Ростех" проведёт дополнительную проверку произведённых после первого апреля аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) "Авента-М". Их решили отозвать из медицинских учреждений после пожаров в больницах Москвы и Санкт-Петербурга.

В концерне рассказали, что испытания будут проходить в нештатных ситуациях и при повышенных нагрузках, передаёт ТАСС. В некоторых случаях в проверках будет участвовать и медицинский персонал — для отработки обратной связи по условиям эксплуатации.

Временный директор Уральского приборостроительного завода Александр Морозов отметил, что больницы получат результаты испытаний и документы, подтверждающие возможность применения приборов.

Использование этих аппаратов ИВЛ в России после возгораний в мае было приостановлено Росздравнадзором, ведомство проверяет их.

Напомним, девятого мая на севере Москвы в городской клинической больнице № 50, где лечат в том числе пациентов с CoViD-19, произошло возгорание. Более 200 человек спасатели эвакуировали из здания, один пациент умер. Лайф публиковал видео с места происшествия. А через три дня ещё один пожар произошёл в реанимационном отделении больницы Святого Георгия в Санкт-Петербурге. Погибло шесть человек.

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