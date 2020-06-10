Момент смертельного ДТП с участковым из Воронежа попал на видео

В Сети появились кадры страшного ДТП из Воронежа с участием 24-летнего участкового, в котором погиб один человек, а ещё двое пострадали. На видео автомобиль на приличной скорости резко пересекает несколько полос, после чего вылетает на тротуар.

ДТП произошло накануне. Признаков алкогольного опьянения у водителя не выявлено, образцы его крови взяли для более точного анализа. Назначены судебно-медицинская и автотехническая экспертизы. Основная версия случившегося — потеря управления, среди возможных версий — техническая неисправность автомобиля, а также уход от столкновения с другой машиной.