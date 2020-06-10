Готовившего теракт подростка из Красноярска отправят на принудительное лечение

У подростка из Красноярска, который готовил вооружённое нападение на школу, выявили психическое заболевание, его отправят на принудительное лечение, сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по региону.
— Подросток нуждается в лечении с помещением в стационар специализированного типа, — говорится в сообщении.
Уголовное дело с постановлением о принудительном лечении уже направлено в суд для рассмотрения по существу.
Напомним, сотрудники ФСБ 16 апреля задержали в Красноярске 14-летнего подростка, дома у которого нашли обрез охотничьего ружья, патроны к нему и, предположительно, самодельные взрывные устройства. Кроме того, следователи обнаружили средства связи и личные дневники, содержащие информацию о нападении, которое подросток планировал на 19–20 апреля. Лайф публиковал видео его задержания. Против школьника возбудили уголовное дело. Сейчас он находится под арестом — до 17 июня включительно.