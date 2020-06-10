Готовившего теракт подростка из Красноярска отправят на принудительное лечение

У подростка из Красноярска, который готовил вооружённое нападение на школу, выявили психическое заболевание, его отправят на принудительное лечение, сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по региону.

— Подросток нуждается в лечении с помещением в стационар специализированного типа, — говорится в сообщении.

Уголовное дело с постановлением о принудительном лечении уже направлено в суд для рассмотрения по существу.