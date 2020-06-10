Россию включили в топ-5 стран с благоприятной для выхода из пандемии экономикой

Россия вошла в пятёрку стран, экономика которых обладает наибольшим потенциалом к росту после окончания пандемии коронавируса. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на ежегодный доклад Института экономики и мира (IEP).

— Россия вместе с Индонезией, Китаем, Мексикой и Австралией вошла в топ-5 из 42 стран с наиболее благоприятными экономическими предпосылками для восстановления после CoViD-19, — говорится в публикации.

Как рассказал журналистам глава IEP Стив Киллелеа, в число факторов, которые учитывались специалистами при подсчёте, входит небольшой госдолг, низкие показатели безработицы, невысокие налоговые сборы, а также независимость от международной торговли.

Он отметил, что восстановление экономических показателей даже в указанных странах едва ли будет молниеносным: по его словам, в целом государствам потребуется примерно пять лет, чтобы вернуться к экономическим показателям 2019 года.