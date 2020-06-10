HBO Max удалила фильм "Унесённые ветром" из-за расовых тем

На фоне протестов в США, начавшихся после трагической гибели афроамериканца Джорджа Флойда, стриминговая платформа HBO Max убрала из перечня доступных картин "Унесённые ветром" из-за "расовых тем". Об этом сообщает Wall Street Journal.

Картина и раньше подвергалась критике за "романтизирование рабства", однако в своё время ей удалось завоевать восемь "Оскаров" и заслужить любовь зрителей. По данным издания, руководство платформы рассматривает варианты возвращения фильма в доступ, однако он будет дополнен примечаниями по поводу "противоречивых тем".

Журналисты также указывают, что ранее телеканал Paramount Network отказался от сериала "Полицейские" из тех же соображений. В США 15 июня должна была состояться премьера 33-го сезона. Его закрытия с 2013 года добивалась организация Color of Change, по мнению которой продюсеры и рекламодатели создавали в своей картине образы, унижающие "человеческое достоинство афроамериканцев и системы уголовного правосудия".

Напомним, смерть афроамериканца Джорджа Флойда вызвала резкий резонанс в американском обществе и спровоцировала многочисленные акции протеста по всей стране, а также далеко за её пределами. Нередко они перерастали в волну погромов и мародёрства. Спустя неделю народного негодования в США на смену насилию пришёл новый вид протестов.