Битва за "Северный поток". Немецкие левые предлагают вводить контрсанкции на американский газ

Германии следует быть готовой ответить определёнными мерами, если США введут экстерриториальные санкции против "Северного потока — 2", заявил глава Комитета бундестага по экономическим делам и энергетике, депутат от Левой партии Клаус Эрнст в интервью газете "Известия".

— Нынешнюю угрозу США наложить экстерриториальные санкции нельзя рассматривать как акт дружбы. Это посягательство на суверенитет Германии и Евросоюза. Если это не прекратится, то, чтобы защитить себя, мы будем должны рассмотреть серьёзные меры. Например, штрафные тарифы для американского природного газа, — заявил Клаус Эрнст.

Публицист Ростислав Ищенко полагает, что реакция левых — это прежде всего реакция оппозиции, которая не характерна для правящей партии ФРГ. Однако, по его же словам, Германия всё-таки пытается пассивно защищать свои торговые договоры.

— Меркель неоднократно подчёркивала, что газопровод — это коммерция, а не политика, нечего мешать зарабатывать. Понятно, что Германии нужен дешёвый российский газ. Он позволяет эффективнее конкурировать, и германский бизнес выступает за расширенное сотрудничество. Более того, Германия стремится стать европейским газовым хабом, то есть ещё и зарабатывать в этом проекте, но, подчеркну, это ещё не значит, что Германия начала сопротивляться. Если Германия начнёт что-то такое делать, то мы это увидим, у неё достаточно много рычагов влияния, — заявил эксперт.

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Доцент Финансового университета Геворг Мирзаян полагает, что одним из факторов, которые мешают немецким политикам отстаивать интересы своей страны, является шантаж со стороны США.

— Фракция Левой партии — это меньшинство бундестага, это громкие оппозиционеры, которые нашли свою нишу и в ней работают. Чтобы такие заявления воспринимались более ответственно, их должен делать человек уровня министра иностранных дел или главы правящей партии. Да, Ангела Меркель регулярно декларирует, что Германия будет защищаться, но пока в Германии не найдено нужного количества политической ответственности, чтобы защищать свой бизнес от давления со стороны американских партнёров. Сигналом к тому, что у немцев появилось политическое мужество, станет вываливание компромата на германских политиков или внезапные техногенные катастрофы, которые произойдут в районе американских биолабораторий. Если немцы действительно примут контрсанкции против американских компаний, то после этого американцы озвереют и будут способны сделать многое. Но главная проблема, когда имеешь дело с шантажистом, — это то, что он наглеет, когда не получает отпора. Но, единожды получив, пусть и всё равно победив, он начинает с существенно большим пиететом подходить к переговорам со своей жертвой, — подчеркнул политолог.

Экономист Александр Роджерс полагает, что подобные заявления есть проявления общей тенденции ослабления американского влияния на мир.

— Немецкие левые всегда были пророссийскими, они очень хорошо относятся к России, а США справедливо считают угнетателями и империалистами. Учитывая, какое давление США устраивают по всему миру (и в том числе на Германию), они много кому не нравятся. Слишком у многих национальная гордость задета, в том числе и у немцев. Всё это накладывается на то, что Трамп пообещал сократить военный контингент в Германии, так как у него и внутри страны бардак и экономический кризис. В итоге американцы постепенно теряют влияние, всё с большим трудом у них получается навязывать свой порядок другим странам, который, к слову, зачастую противоречит как их экономическим интересам, так и энергетической безопасности, — сказал Александр Роджерс.