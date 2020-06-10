Два американских города запретили полицейским применять удушающий приём

В американских городах Финикс (штат Аризона) и Хьюстон (штат Техас) местные власти ввели запрет на применение сотрудниками полиции удушающих приёмов при задержании.

Сообщается, что полиция Финикса опубликовала в "Твиттере" пресс-релиз, в котором говорится, что запрет на удушающий захват вводится немедленно.

— Мы не можем функционировать как департамент без доверия к нам со стороны общества, и есть изменения, которые мы можем сделать, чтобы укрепить это доверие, — сообщили в полиции.

Мэр города Хьюстон Сильвестр Тёрнер также заявил, что им был подписан указ, который запрещает стражам порядка применять удушающий приём. Согласно документу, также запрещается "исчерпывать всевозможные средства до применения огнестрельного оружия" во время массовых акций.

Ранее Лайф сообщал, что власти Хьюстона, который является родиной погибшего от рук полицейских афроамериканца, объявили 9 июня Днём Джорджа Флойда.