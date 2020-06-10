В Сеуле заявили, что не будут связываться с представителями КНДР до налаживания телефонной связи

Республика Корея не будет пытаться связаться с представителями Пхеньяна с помощью телефонной линии в межкорейском офисе в Кэсоне, пока работа этого пункта не будет восстановлена. С таким заявлением выступил представитель южнокорейского Министерства объединения, пишет агентство Yonhap.

Он подчеркнул, что девятого июня в КНДР не ответили на звонок, поступивший в Кэсон. В связи с этим Южная Корея не станет пытаться связаться с Пхеньяном до появления соглашения о возобновлении работы телефонных линий.