СМИ: Темпы заражения коронавирусом резко возросли в 14 штатах США

В четырнадцати штатах США с начала июня резко увеличилось количество случаев коронавируса. Об этом сообщает издание Washington Post со ссылкой на собственные подсчёты.

Такая ситуация наблюдается в Аризоне, Арканзасе, Калифорнии, Флориде, Кентукки, Нью-Мексико, Северной и Южной Каролине, Орегоне, Теннесси, Миссисипи, Техасе, Юте, на Аляске, а также в Пуэрто-Рико — свободно ассоциированном государстве под управлением США. По данным издания, это происходит из-за тенденции к увеличению числа случаев CoViD-19 в сельских районах страны, так как первый удар пандемии пришёлся на густонаселённые города.

Washington Post также отмечает, что всплеск заражения наблюдается не только из-за роста числа тестирований. Увеличение числа случаев началось после Дня поминовения, который ежегодно отмечают в стране в последний понедельник мая.