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Ещё 3796 пациентов вылечились от CoViD-19 в Москве

Таким образом, число переборовших заболевание в столице возросло до 113 533.

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Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Зыков Кирилл

За минувшие сутки в Москве после прохождения лечения от коронавируса выздоровело ещё 3796 человек. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По её словам, число выздоровевших стремительно растёт.

За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело ещё 3796 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 113 533 человек, — уточнила вице-мэр.

Тем, кто смог перебороть CoViD-19, предлагается стать донорами плазмы.

Ранее врач рассказал, какова вероятность подхватить коронавирус на летних верандах.

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