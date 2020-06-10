Ещё 3796 пациентов вылечились от CoViD-19 в Москве

За минувшие сутки в Москве после прохождения лечения от коронавируса выздоровело ещё 3796 человек. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
По её словам, число выздоровевших стремительно растёт.
— За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело ещё 3796 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 113 533 человек, — уточнила вице-мэр.
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