Apple откажется от процессоров Intel в MacBook и iMac

Как это обычно и бывает, слухи о переходе на процессоры ARM, как и слухи о любом другом масштабном проекте Apple, ходили давно. Если быть точным, то впервые об этом инсайдеры заговорили ещё в 2011 г.

Официально же, по словам делового издания, Apple объявит о переходе 22 июня в рамках WWDC. Но только объявит. Первый продукт на базе нового процессора (им, к слову, станет A14 Kalamanta) выйдет в 2021 г. Компания специально анонсирует проект заранее, чтобы у разработчиков было время для подготовки программного обеспечения.

Apple решилась на этот шаг после внутренних тестов, которые показали, что у Intel замедлился рост производительности и что процессоры ARM, эквивалентные таковым от Intel, мощнее.