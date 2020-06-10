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Apple откажется от процессоров Intel в MacBook и iMac

По данным инсайдера Bloomberg, компания объявит о важном обновлении уже на ближайшей конференции WWDC.

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Фото © David Paul Morris / Getty Images

Как это обычно и бывает, слухи о переходе на процессоры ARM, как и слухи о любом другом масштабном проекте Apple, ходили давно. Если быть точным, то впервые об этом инсайдеры заговорили ещё в 2011 г.

Официально же, по словам делового издания, Apple объявит о переходе 22 июня в рамках WWDC. Но только объявит. Первый продукт на базе нового процессора (им, к слову, станет A14 Kalamanta) выйдет в 2021 г. Компания специально анонсирует проект заранее, чтобы у разработчиков было время для подготовки программного обеспечения.

Apple решилась на этот шаг после внутренних тестов, которые показали, что у Intel замедлился рост производительности и что процессоры ARM, эквивалентные таковым от Intel, мощнее.

По данным Bloomberg, первыми процессоры ARM получат устройства начального уровня. Со временем же Apple переведёт на них всё семейство Mac.

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