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За сутки в России выявлено 8404 новых случая коронавируса

С начала эпидемии выздоровело уже 252 783 пациента.

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Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

За сутки в России выявили 8404 новых случая коронавируса, при этом у 34,8% новых пациентов нет клинических проявлений болезни. Всего с начала эпидемии в нашей стране зафиксировано 493 657 случаев в 85 регионах.

В пятёрке регионов по выявленным случаям Москва (+1195 за сутки), Подмосковье (+735), Петербург (+313), Нижегородская область (+304) и Свердловская область (+284). По остальным регионам ситуация выглядит так:

За сутки умерло 216 человек с коронавирусом (за весь период — 6358 летальных исходов). А полностью выздоровело также за сутки 10 386 человек (252 783 с начала эпидемии).

Наибольшее число выздоровевших в Москве (+3796 за сутки), Подмосковье (+747), Петербурге (+420), Нижегородской области (+279) и ХМАО (+264).

По данным ВОЗ, всего в мире число зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции превысило 7 млн человек, более 400 тысяч скончались. Наибольшее количество заболевших зарегистрировано в США (3 366 251).

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