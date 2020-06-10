За сутки в России выявлено 8404 новых случая коронавируса

За сутки в России выявили 8404 новых случая коронавируса, при этом у 34,8% новых пациентов нет клинических проявлений болезни. Всего с начала эпидемии в нашей стране зафиксировано 493 657 случаев в 85 регионах.

В пятёрке регионов по выявленным случаям Москва (+1195 за сутки), Подмосковье (+735), Петербург (+313), Нижегородская область (+304) и Свердловская область (+284). По остальным регионам ситуация выглядит так:

За сутки умерло 216 человек с коронавирусом (за весь период — 6358 летальных исходов). А полностью выздоровело также за сутки 10 386 человек (252 783 с начала эпидемии).

Наибольшее число выздоровевших в Москве (+3796 за сутки), Подмосковье (+747), Петербурге (+420), Нижегородской области (+279) и ХМАО (+264).