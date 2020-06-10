Доктор смерть. Почему весь мир ополчился против вакцин Гейтса

Споры, способна ли вакцина содержать чип, отнесены прогрессивной общественностью в разряд конспирологических теорий. Похоже, критики этого предположения не берут в расчёт ни военные эксперименты, ни новые патенты и опыт IT-индустрии. Массовые протесты против обязательной вакцинации в Европе и США на пике пандемии CoViD-19 и обвинения Билла Гейтса, который сообщил о разработке вакцины, в заговоре недавно заставили миллиардера опровергнуть обвинения в чипировании. Однако СМИ так называемых стран третьего мира хранят публикации и новости с отчётами правительственных комиссий, где чёрным по белому сообщается о вреде вакцин, разработка которых финансировалась Фондом Билла и Мелинды Гейтс. Никто не забыл, какое количество смертей, инвалидностей, осложнений вызвали эксперименты с вакцинами в Индии, Афганистане. На этих государствах благотворительное детище Гейтса заработало сотни миллионов долларов.

Индия

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На деньги Фонда Гейтса была разработана одна из вакцин против детского полиомиелита, которую благотворитель в сотрудничестве с ВОЗ предоставлял Индии. Стоит отметить, что одобренная правительством республики программа по борьбе с полиомиелитом началась ещё в 1978 году, но именно в 1995-м была расширена до охвата всех штатов страны и получила название Polio free. Учёные выяснили, что в результате многолетней работы американского фонда 491 тысяча детей оказалась парализована. В 2017 году Правительство Индии отменило схему вакцинации Гейтса, и уровень паралича от полиомиелита резко снизился.

В 2014 году Фонд Гейтса профинансировал экспериментальные испытания вакцины против ВПЧ, разработанной фармацевтическими компаниями GSK и Merck. Испытание прививок против вируса папилломы человека, в котором приняли участие 23 тысячи индийских девушек из отдалённых провинций, сделало бесплодными 1200 из них, семь человек скончались.

В результате расследования, проводимого Правительством Индии, власти обвинили финансируемых Гейтсом исследователей в серьёзных этических нарушениях: оказании давления на девушек в уязвимых деревнях, запугивании родителей, фальсификации форм согласия и отказе заботиться о пострадавших.

Пакистан

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Пятивалентная вакцина против дифтерии, коклюша, столбняка, гепатита B и менингита Hib стала причиной гибели и инвалидности многих детей в Пакистане, Индии, Шри-Ланке, Бутане и Японии. Комиссия, занимавшаяся расследованием последствий вакцинации в Пакистане, представила премьер-министру доклад, в котором сообщалось, что "закупленные вакцины не тестируются в лабораториях, их эффективность не подтверждена. Это допускает использование непроверенного материала". Итогом расследования стал вывод, что вакцины против полиомиелита для детей, финансируемые GAVI (аббр. от англ. Global Alliance for Vaccines and Immunisation — "Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации"), являются причиной смерти и инвалидности.

Отчёт, подготовленный специально для премьер-министра Юсуфа Резы Гилани в 2011 году о расследовании работы Расширенной программы иммунизации (EPI), содержал рекомендации немедленно приостановить применение всех видов вакцин, финансируемых GAVI. Об этом сообщило издание Tribune.com.pk, редакция которого получила в распоряжение копию документа.

На тот момент стоимость существующего пятилетнего этапа EPI для Пакистана составляла более 24 миллиардов рупий, то есть больше 146 миллионов долларов. Проект был запущен в 2010 году для снижения заболеваемости и смертности от восьми детских заболеваний. В докладе сообщалось, что с 2010 года было зарегистрировано увеличение случаев этих заболеваний, рост составил 5417 случаев. Комиссия также установила, что вакцины необоснованно дорогие и существует множество более дешёвых аналогов на мировом рынке.

— В 2017 году Правительство Индии отменило режим вакцинации Гейтса и выселило Гейтса и его приспешников из NAB (Национальный консультативный совет Индии). Частота паралича от полиомиелита резко упала. В 2017 году Всемирная организация здравоохранения неохотно признала, что глобальный взрыв полиомиелита является преимущественно вакцинным штаммом, что означает, что он исходит из программы вакцин Гейтса, — написал у себя в "Инстаграме" американский радиоведущий и экоактивист Роберт Фрэнсис Кеннеди – младший, племянник экс-президента Джона Фицджеральда Кеннеди.

Африка

Роберт Кеннеди – младший рассказал, что в 2010 году Фонд Гейтса профинансировал разработку экспериментальной вакцины против малярии, от которой погибло 150 африканских детей, а во время кампании против менингита в странах Африки почти у 500 человек развился паралич. По его мнению, самые страшные эпидемии в Конго, на Филиппинах и в Афганистане связаны также с финансированием этой организации.

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Всемирная вакцинация

Обязательная вакцинация, которую предлагает ВОЗ на фоне эпидемии коронавируса, в самом сообществе врачей воспринимается неоднозначно. Учёные напоминают о рисках для здоровья, а конспирологи подозревают корыстные интересы и внедрение инструментов по управлению человечеством и даже по его сокращению при помощи стерилизации. О том, что население при помощи вакцин можно сократить, основоположник провальных экспериментов на странах третьего мира сообщал ещё несколько лет назад. "Если мы постараемся и поработаем над вакцинами и биотехнологиями, то сможем сократить население на 10–15%", — заявил во время TED-конференции миллиардер и благотворитель Билл Гейтс.

По миру уже прокатилась волна протестов против обязательной вакцинации — начиная с Германии и заканчивая США. Более полумиллиона американцев собрали подписи под петицией, призывающей к расследованию деятельности Билла Гейтса, на официальном сайте Белого дома. После множества публикаций и митингов миллиардер не выдержал и 4 июня в разговоре с журналистами пояснил, что "никогда не занимался микрочипами".

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Тем временем в России разразился телевизионный скандал, гуру "Бесогона" Никита Михалков стал героем более семи миллионов человек, посмотревших снятый с эфира выпуск о вакцинах и деятельности Билла Гейтса. В передаче была затронута и тема, касавшаяся тех, кто в России поддерживает такие идеи. После этого его обвинили в глупости и чуть ли не в сумасшествии, так как, по мнению оппонентов, чипы в вакцины поместить невозможно.

Но существует не одна биоинженерная разработка, отвечающая задачам чипирования, например квантовые татуировки в вакцинах. Буквально накануне коронавирусной пандемии, в декабре 2019 года, американские учёные вакцинировали подопытных свиней против полиовируса. В вакцину были добавлены специальные микрогранулы, представляющие коллоидные квантовые точки (нанокристаллы), которые способны при определённой калибровке распространять инфракрасные лучи. Поскольку гранулы не вызвали раздражения у животных в течение девяти экспериментальных месяцев, изобретатели предложили использовать эту технологию и вакцинировать людей, что позволило бы считывать след такой татуировки даже при помощи смартфона.

В блогах и социальных сетях события, связанные с вакцинацией и именем Гейтса, получили огромный резонанс. Рерайт фраз "Технически невозможно сделать микрочипы и внедрить их через вакцины", "Нет причин их создавать, ведь сегодня каждый человек носит такой чип в кармане" и "Идеальное устройство для слежки — смартфон" можно встретить в блогах и телеграм-каналах множества известных и не очень личностей, причём практически в один временной промежуток. Напрашиваются вопросы: "По команде? За деньги? Ради хайпа?" Ведь блогеры настаивают на том, чтобы каждый читающий включил "своё критическое мышление". И люди стали включать. Так, например, известный журналист Игорь Мальцев в одной из своих колонок напомнил о случайном совпадении на примере уважаемого европейского СМИ.

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