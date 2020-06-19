По всей Америке вернули смертную казнь. Как это связано с наркотиком для богачей и пытками детей

Буквально на днях мировые СМИ облетела новость о том, что в США после 17-летнего перерыва вновь на федеральном уровне возобновляют смертную казнь. И сама по себе новость могла бы не вызвать такого резонанса, особенно с учётом проводимой Трампом консервативной политики. Если бы не последовавшие за этим публикации сторонников действующего президента США, которые увидели в отмене смертной казни борьбу с мировой закулисой, рынком торговли детьми и даже эликсиром бессмертия, которым якобы балуется мировой бомонд.

Первый шаг к борьбе с мировой закулисой.

Для возобновления смертной казни американская система правосудия решила избрать самых страшных преступников. По сообщениям американского Минюста, для приведения приговора в силу были выбраны четверо федеральных заключённых, осуждённые за убийство, а двое и за изнасилование детей. Если большинство не увидело в этом никакого скрытого смысла, то совсем иначе и с большой радостью эту историю восприняли сторонники QAnon — движения сторонников Трампа, которые считают, что американские демократы образуют тайное правительство, поклоняются сатане и хотят свергнуть действующего президента в связи с тем, что он борется… с мировым правительством, которое якобы вовсю убивает детей для получения наркотика, позволяющего сохранить молодость.

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Эликсир бессмертия на страданиях детей.

Теория о загадочном наркотике, который якобы употребляет чуть ли не большая часть представителей мировой элиты, появилась с лёгкой подачи отца — основателя движения QAnon некоего Q. Ещё в 2017 году в политической ветке форума 4chan появилась публикация о том, что Трамп якобы выдал ордер на арест Хиллари Клинтон, который начнёт действовать ночью 30 октября. Таинственный автор писал под псевдонимом Q, заявляя, что так обозначается высший допуск к секретным материалам правительства в Министерстве энергетики США, а сам он обладает этим уровнем допуска и является одним из ближайших советников действующего американского президента.

Q поведал миру страшную теорию заговора о том, что значительная часть голливудских звёзд, известных политиков и священников из Ватикана является педофилами и сатанистами, даже выглядит значительно моложе своих лет далеко не случайно. Все они якобы поклоняются сатане и употребляют адренохром. Достаточно вспомнить скандал с бостонской епархией или отчёт нью-йоркского Колледжа уголовного права Джона Джея, согласно которому за период 1950—2002 гг. католическим священникам в США было предъявлено 10 667 обвинений в растлении малолетних прихожан (стр. 7 отчёта), чтобы заинтересоваться этой версией.

Этот "наркотик", по его словам, вызывает такой приступ эйфории, по сравнению с которым даже самые тяжёлые наркотики могут показаться обычной газировкой. А омолаживающее действие на организм и вовсе таково, что позволяет поддерживать тело в идеальном состоянии долгие годы.

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Самым ужасным, по словам автора, оказался способ получения этого вещества. Члены сатанистской секты, писал он, извлекали вещество из замученных до смерти детей. Якобы на сатанистских шабашах их насилуют и пытают, чтобы вызвать выработку адренохрома в шишковидной железе мозга, а потом и вовсе приносят в жертву, извлекая заветную дозу из организма. Согласно этой теории, представители так называемого "мирового правительства" и примкнувшие к ним "звёзды" и вовсе организовали целую сеть торговли детьми из стран третьего мира для удовлетворения своих низменных потребностей.

Фото © Facebook / QAnon News & Updates- Intel drops, breadcrumbs, & the war against the Cabal 1 / 2

Разумеется, как и в любой хорошей теории заговора, не обошлось без роли СМИ — якобы центральные телеканалы, газеты и радиостанции активно умалчивают информацию об этом, а соцсети и вовсе удаляют группы и посты с доказательствами загадочных шабашей мировой элиты. Несмотря на это, число последователей загадочного Q продолжает расти не только в соцсетях, но и на различных манифестациях в разных точках мира.

Нет дыма без огня?

Любой конспиролог сделает всё, чтобы его теория выглядела максимально правдоподобно. Исключением в этом плане не стали и последователи загадочного Q. Они очень быстро и ловко связали стройную теорию о существовании адренохрома со скандальным делом Pizzagate, появившейся во время предвыборной гонки 2016 года в США. Тогда в утёкшей в Сеть переписке начальника штаба Хиллари Клинтон Джона Подесты с директором пиццерии Comet Ping Pong в Вашингтоне пользователи усмотрели педофильский заговор. Часто встречающиеся в письмах слова, такие как "пицца", "сыр" или "паста" являлись не чем иным, как загадочными "заказами" сети педофилов из окружения Клинтон. Так, утверждали они, для заказа юного мальчика для оргии достаточно было отправить слово "хот-дог". Юную девочку обозначали как "пиццу". Совсем маленький ребёнок в зависимости от пола фигурировал в письмах как "сыр" или "паста". Согласно The New York Times, по мнению пользователей сети 4chan — той самой, где высказывал теории загадочный Q, фраза "пицца с сыром" в переписке Подесты представляла собой кодовое слово для обозначения детской порнографии (в английском языке эти словосочетания имеют одинаковые инициалы: cheese pizza, child pornography). А в Сети даже стали появляться картинки, объясняющие "странное сатанинское меню". "Пиццагейт" переросла в ещё более стройную теорию после задержания Харви Вайнштейна, замешанного в сексуальных скандалах.

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"Харви Вайнштейн пошёл на сделку со следствием и выдал всех мировых педофилов в обмен на сокращение срока отсидки с 55 лет до 23, — пишет в своём блоге на сайте РЕН ТВ светский журналист Алёна Жирикова. — Харви поведал миру, что много лет на тайный остров, недавно официально погибший (а на самом деле благодаря своей разговорчивости скрываемый властями в тайном месте), Джеффри Эпштейн вывозил мировую элиту. Туда же доставлялись маленькие дети для развлечения почётных гостей. Основная мерзость этой ситуации в том, что детей на этом острове безжалостно истязали, чтобы с их помощью производить адренохром — вещество, вырабатываемое организмом ребёнка в момент жуткого страха и боли (привет, Стивен Кинг и его "Доктор Сон"). Адренохром использовался знаменитостями в качестве наркотического препарата и эликсира бессмертия в одном флаконе".

По словам Жириковой, в список гостей острова вошли: Алек Болдуин, Андерсон Купер, Барак Обама, Бен Аффлек, Бейонсе, Билл Клинтон, Билл Мюррей, Чарли Шин, Кортни Лав, Дэми Мур, Гислейн Максвелл, Гвен Стефани, Джеймс Франко, Джеймс Ганн, Джим Керри, Джон Кьюсак, Джон Ледженд, Кэти Перри, Кевин Спейси, Линн Форестер де Ротшильд, Мадонна Чикконе, Мэрил Стрип, Наоми Кэмпбелл, Опра Уинфри, Фаррел Уильямс, Квентин Тарантино, Роберт Дауни — младший, Сет Грин, Джей Зи, Леди Гага, Стивен Спилберг, Стивен Тайлер, Том Хэнкс, Уилл Смит, Уилл Феррел, Вуди Аллен.

"У Эпштейна была целая индустрия, — утверждает в своей статье Фонд стратегической культуры. — Она втягивала огромное число клиентов. Живой товар поставляли нелегальные торговцы из Франции, встречи проводились в комфортабельных гостиницах, на специально оборудованном авиалайнере "Лолита экспресс", а также в особняке Джеффри Эпштейна на Палм-Бич во Флориде, находившемся в нескольких минутах ходьбы от загородного клуба и резиденции Дональда Трампа Mar-A-Lago".

Страшные свидетельства о целой педофильской секте последовали и из уст Мела Гибсона. По сообщениям некоторых американских источников, актёр заявил, что Голливуд представляет собой "логово паразитов", которые "питаются кровью детей". Вряд ли надо говорить, что публикации со столь кричащими заголовками быстро добавили уверенности сторонникам теории страшных издевательств над детьми в их правоте.

Закошмаренные демократы.

Поскольку главным действующим лицом странной теории оказалась верхушка демократической партии США, приверженцы QAnon стали искать членов ужасной секты и среди звёзд. Неудивительно, что они быстро нашлись.

Одним из них стал Том Хэнкс. Основная вина актёра в том, что имеет странную привычку публиковать в социальных сетях странные предметы, обнаруженные на улице. И если обычному человеку такое увлечение не показалось бы странным — мало ли кто и что публикует в своём инстаграме — настороженные американские конспирологи нашли в нём тайный знак. По их мнению, публикуя фото детских носков на улице или соски в траве, звезда тем самым намекает, что остро нуждается в новой дозе адренохрома. Так, в комментариях к посту с детской соской на улице быстро появились обвинения в том, что он педофил, и изображения кусочков пиццы с отсылкой к той самой "Пиццагейт".

Фото © Instagram / tomhanks

Ещё одной жертвой сторонников скандальной теории стала Мадонна. Во время карантина она перепела для своих поклонников всемирно известный хит "Вог". В новой версии своего хита Мадонна пошутила, что готова убить за пасту. Однако не все связали эту шутку с итальянскими корнями певицы. Многие связали опять же с "Пиццагейт", посчитав, что Мадонна тем самым хочет заполучить маленького мальчика для зверских утех и очередной порции адренохрома. Стоит певице выложить в "Инстаграме" фото с бокалом, как сразу появляются комментарии, что в бокале далеко не вермут, а "кровь детей" или эмоджи в виде кусочков пиццы.

Фото © Instagram / madonna 1 / 2

Коронавирус для борьбы с сектантами.

Однако самым изощрённым и ужасающим во всей этой теории является пункт о том, что коронавирус появился не просто так. Оказывается, если верить сторонникам этой теории, его специально изобрели для борьбы с "мировой закулисой". Якобы Трамп и некоторые другие консервативные лидеры решили тем самым покончить с засильем педофилов в мировых элитах.

Теория гласит, что в Ухани специально были разработаны два вида коронавируса. Один из них — более лёгкий — изобрели для простых смертных, чтобы ввести повсеместный карантин и блокировать тем самым рынок поставки малолетних жертв любителям природного адренохрома. Второй вид вируса — более агрессивный — якобы был изобретён, чтобы покончить с любителями зверств. По логике сторонников этой теории, члены "мировой закулисы" из-за отсутствия "натурального препарата" просто будут вынуждены прибегнуть к синтетическим заменителям, которые продают чуть ли не в каждой аптеке.

"Согласно этой теории, — пишет Алёна Жирикова, — все именитые личности, которые объявляют о своём заражении коронавирусом, на самом деле пойманы спецслужбами и несут наказание. Первыми, как мы помним, "попались" Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон. Согласно слухам, их специально вывезли в Австралию, чтобы схватить, не привлекая лишнего внимания".