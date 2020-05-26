Уделает ли Михалков Дудя. Почему "Бесогон" рвёт Интернет и что теперь будет с иконой интернет-журналистики Юрием

Где-то за околицей Интернета полыхают раскаты. Это местная публика всё никак не может успокоиться после двух эпических набросов Никиты нашего Сергеича в эпических выпусках программы "Бесогон".

Для начала сразу отметим, что, как и полагается выдающемуся режиссёру, Никита Михалков — мужчина суровый, а как творец — тонкий, поэтому, конечно, любую заметку, где не сказано чётко и непреклонно, что он гений, он склонен рассматривать как враждебную, так что не поминайте лихом.

Короче, история драматичная. Вот есть у Никиты Сергеевича некая площадка для выражения его личного солидного мнения, название которой — "Бесогон" — рассматривается либеральными авторами как недопустимое русофильство.

У неё есть поклонники, есть противники. Причём противники гораздо громче, потому что обычно они сконцентрированы вокруг хлебно-кормушечных мест на зарплате. Сколько поклонников — не очень понятно, потому что телевидение (а программа НС выходила как раз по эфирному телевидению) — место непрозрачное, никакого Гэллапа я лично по его программе в глаза не видал. И тут пути НС и телевидения разошлись. Программу мэтра отечественного кино тупо сняли с эфира. И пришлось ему идти в наш банальный помойный YouTube. Почему, за что?

Считается, потому, что он выразил некоторые сомнения в праведности Билла Гейтса и чуть ли не предложил всем отказаться от вакцинации и надеть шапочки из фольги. Это на самом деле только часть возможной правды.

Думается, реальные причины совсем в другом. И вам лучше самим пересмотреть снятый эфир под названием "У кого в кармане государство?" и не обращать внимания на Билла Гейтса и жену его Миранду, а послушать иные фамилии ныне здравствующих акторов российской политики и экономики — вдруг вас тоже заинтересует, отчего же и почему такого монстра интриги и победителя по жизни так лихо отключили от матюгальника.

Кстати, на мой взгляд, ничего страшного про Гейтса уважаемый мэтр и не рассказал. Уж не знаю, какое имеет отношение Гейтс к вышкам 5G и предполагаемой вакцинации с вживлением чипов в анус человечеству. Дело в том, что есть очевиднейшее ощущение, что Гейтс сам подставиться не дурак. И есть реальные, а не выдуманные факты, которые заставляют людей присматриваться к теориям заговоров. Ну, например, простой и установленный немецкой прессой факт: журнал Spiegel публикует любые материалы, обсуждающие связи Гейтса с грядущим оболваниванием мировых народов, в уголок Verschwörungstheorie — теория заговора. И, в принципе, я с ними согласен. Одно но — совершенно случайно оказалось, что в 2018 году Билл Гейтс с фондом жены своей Миранды отслюнявил журналу Spiegel грант в размере двух с половиной миллионов долларов — просто так, на развитие качественной журналистики. Совпадение, наверное. Ведь именно совпадения и случайности — это и есть главная пища ума для теоретиков заговора, не правда ли?

И пошёл Никита Сергеич, солнцем палимый, телевизором утомлённый, прямиком в Интернет. Уж как российский Интернет над ним угорал, обзывая земляным червяком, устаревшим форматом и динозавром, которому пора вымереть, и тут бац — вот он, красавец, тут как тут, в Рунете собственной персоной. И здесь начались странности.

Его первая снятая с эфира программа получила семь миллионов просмотров. То есть в разы больше, чем любой предполагаемый охват на российском официальном эфирном ящике. Во-вторых, динозавры, оказывается, не вымерли и пережили ледниковый период и дождь из комет.

До выхода Никиты Сергеича в Интернет тут уже сложилось удивительное ощущение у некоторых, что лучше Юрия Дудя ничего нет на целом свете и что он просто натуральный король интернет-блогинга. Несмотря на то что я с удовольствием тут посмотрел его растерянный репорт из Кремниевой долины, для меня до сих пор загадка, как можно человека с харизмой аутиста и образованностью портового кнехта вообще рассматривать как собеседника, даже на мониторе. Но это говорит скорее о качестве публики, которая его смотрит. ЕГЭ подкосил мозговые извилины поколения, что поделаешь. И тут выяснилось, что есть кое-что совсем другое в современном ютуб-творчестве.

Вполне возможно, объяснение тому, что Михалков по просмотрам начал рвать Дудя как тузик юбку, даже не желая этого, в том, что аматёр-спортсмен без мозга всегда будет выглядеть супротив актёра-режиссёра с мозгом как картонный макет в натуральную величину.

Вдруг оказалось, что видеоблогер (прости господи) может быть чудовищно обаятельным даже на фоне икон и телефонов-вертушек, про которые половина аудитории не сможет сказать, что это за прибор.

Правда в том, что Михалков, конечно, выдающийся режиссёр — и этого у него не отнять даже тем, кто хотел бы у него отнять последнюю рубашку. Но прикол в том, что он актёр ещё более крутой, нежели режиссёр. Это на самом деле редкость — так как это в корне разные профессии. Но Никита С. — реально потрясающий актёр и всегда им был. И комбинация "режиссёр/актёр" убойная совершенно. Режиссёр обладает навыками быть чрезвычайно убедительным без крика на площадке — иначе он профнепригодный. И теперь вот эту убедительность мы вкладываем в уста актёру — и бинго!

Вы посмотрите, КАК он это делает: не даёт ярости прорваться наружу, наоборот — он же просто сама мягкость и почти дружелюбие. Дутые персонажи типа Дудя — журналисты-недоучки. Аматёры, которые в погоне за баблом и властью прорвались в эфир не по рангу. И тут пришёл профи.