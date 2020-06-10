Врач объяснил, как выбрать ресторан в период пандемии

Для приятного времяпрепровождения в период пандемии стоит выбирать те рестораны и кафе, где соблюдение санитарных и противоэпидемических мер не вызывает сомнений. Об этом сообщил главный исследователь ЦКБ Управделами президента РФ Никита Ломакин.
— Ходите в те заведения, где вы уверены в соблюдении санитарных и противоэпидемических мер... Перчатки следует использовать в магазинах, общественном транспорте. Не забывайте правильно снимать их и утилизировать, — цитирует его РИА "Новости".
Ранее Ломакин рассказал, как не заразиться коронавирусом, обедая на летних верандах.
Напомним, восьмого июня мэр Москвы Сергей Собянин выступил с обращением к жителям города и сообщил, что в столице с 16 июня начнут работать летние веранды, а с 23 июня разрешено открывать стационарные заведения общепита. Со вчерашнего дня, девятого июня, москвичи, в том числе пожилые и с хроническими заболеваниями, могут беспрепятственно выходить на улицу, так как отменился режим самоизоляции, пропусков и прогулок по графику. Подробнее можно узнать здесь.
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