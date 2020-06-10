Врач объяснил, как выбрать ресторан в период пандемии

Для приятного времяпрепровождения в период пандемии стоит выбирать те рестораны и кафе, где соблюдение санитарных и противоэпидемических мер не вызывает сомнений. Об этом сообщил главный исследователь ЦКБ Управделами президента РФ Никита Ломакин.

— Ходите в те заведения, где вы уверены в соблюдении санитарных и противоэпидемических мер... Перчатки следует использовать в магазинах, общественном транспорте. Не забывайте правильно снимать их и утилизировать, — цитирует его РИА "Новости".

Ранее Ломакин рассказал, как не заразиться коронавирусом, обедая на летних верандах.