После убийства девочки жители красноярской деревни устроили народный сход. Они требуют выселить банду подростков

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Жители деревни Нижняя Коя в Красноярском крае устроили народный сход после изнасилования и убийства 12-летней школьницы.

Как стало известно Лайфу, люди требуют выселить из деревни банду подростков, двое членов которой уже признались в совершённом преступлении. По словам местных, компания молодых людей от 12 до 25 лет терроризирует населённый пункт уже несколько лет — они залезают в дома, избивают детей и оскорбляют прохожих.

При этом напуганные жители уверяют, что не раз обращались в правоохранительные органы с просьбой приструнить хулиганов, однако результата не было. В самой полиции заявили, что получили одно заявление и провели с ребятами разъяснительную беседу.

Впрочем, жители считают, что таким образом проблему не решить. Многие члены банды имеют соответствующие справки и признаны невменяемыми. В связи с этим люди хотят, чтобы хулиганы съехали из деревни.

На данный момент местные опасаются, что может состояться самосуд.

— Народ, скажем так, обозлён. Очень сильно. Если они (члены банды. — Прим. Лайфа) где-то появятся, где будет много народу стоять, я не знаю, их просто... Это может закончиться плачевно, — рассказал местный житель Радик Мустафин.