Бутерброд с кишечной палочкой. В "Роскачестве" объяснили, какие сыр и мясо покупать не стоит

"Роскачество" рекомендует не покупать сырные и мясные нарезки из супермаркетов, парное молоко с рук, а также быть аккуратнее при употреблении сырых фруктов и овощей. По словам специалистов, в них может быть кишечная палочка. Об этом сообщается на сайте организации.

— Слайсеры (аппарат для нарезки) обычно не стерилизуют после каждого использования. Следовательно, если один продукт был заражён кишечной палочкой, бактерии могут распространиться на другие виды мяса и сыра, нарезанные на том же слайсере, — говорится в сообщении.

Эксперты отмечают, что кишечная палочка может оказаться в мясе и мясных полуфабрикатах, в молочных продуктах и кефире при плохом санитарном состоянии производства или при нарушении условий перевозки и хранения. В "Роскачестве" напомнили, что, съев заражённый продукт, можно получить пищевое отравление.

Чтобы не заразиться целым рядом других бактерий, россиянам настоятельно рекомендуют полностью прожаривать мясо, отказаться от бифштексов с кровью, не пить сырые яйца, а также иметь разные разделочные доски и тщательно мыть руки перед едой.