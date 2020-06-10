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Бутерброд с кишечной палочкой. В "Роскачестве" объяснили, какие сыр и мясо покупать не стоит

Также эксперты советуют отказаться от парного молока с рук.

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Фото © ТАСС / DPA

"Роскачество" рекомендует не покупать сырные и мясные нарезки из супермаркетов, парное молоко с рук, а также быть аккуратнее при употреблении сырых фруктов и овощей. По словам специалистов, в них может быть кишечная палочка. Об этом сообщается на сайте организации.

Слайсеры (аппарат для нарезки) обычно не стерилизуют после каждого использования. Следовательно, если один продукт был заражён кишечной палочкой, бактерии могут распространиться на другие виды мяса и сыра, нарезанные на том же слайсере, — говорится в сообщении.

Эксперты отмечают, что кишечная палочка может оказаться в мясе и мясных полуфабрикатах, в молочных продуктах и кефире при плохом санитарном состоянии производства или при нарушении условий перевозки и хранения. В "Роскачестве" напомнили, что, съев заражённый продукт, можно получить пищевое отравление.

Чтобы не заразиться целым рядом других бактерий, россиянам настоятельно рекомендуют полностью прожаривать мясо, отказаться от бифштексов с кровью, не пить сырые яйца, а также иметь разные разделочные доски и тщательно мыть руки перед едой.

Напомним, ранее в "Роскачестве" рассказали, сколько овощей и фруктов нужно есть, чтобы похудеть. Специалисты подчеркнули, что одно из важных условий потери веса — правильный питьевой режим.

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