"Меня душат!" В Сургуте полицейские скрутили женщину, отдыхавшую в парке во время самоизоляции — видео

Запись с видеорегистратора. Видео предоставлено Лайфу

В Сургуте полицейские скрутили женщину, отдыхавшую в парке вопреки действующим ограничениям. Об инциденте рассказали в пресс-службе городского управления МВД РФ.

Полицейские заметили двух женщин и мужчину, отдыхавших на берегу реки в парке. Когда их попросили вернуться домой, они отказались и продолжили загорать, а в ответ на просьбу поехать в отдел полиции одна из нарушительниц набросилась на правоохранителя, сорвала с его груди служебный видеорегистратор и попыталась его сломать. При этом она включила камеру и начала громко кричать и звать на помощь. Все предупреждения и призывы она проигнорировала.

В Сети появились кадры, снятые участницей конфликта. Со стороны всё выглядит как нападение и произвол, однако в распоряжении Лайфа оказалась и запись с видеорегистратора, запечатлевшего весь инцидент.

Запись, сделанная одной из участниц конфликта. Видео © VK / Сургут Online

Тем не менее в ведомстве заявили, что разбираются в ситуации и готовы наказать полицейских, если они действительно превысили свои полномочия. Что же касается отдыхавших, в их отношении составили административные протоколы за нарушение установленных в Югре ограничительных мер. Позже их передадут в суд.