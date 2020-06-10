"Меня душат!" В Сургуте полицейские скрутили женщину, отдыхавшую в парке во время самоизоляции — видео

Запись с видеорегистратора. Видео предоставлено Лайфу
В Сургуте полицейские скрутили женщину, отдыхавшую в парке вопреки действующим ограничениям. Об инциденте рассказали в пресс-службе городского управления МВД РФ.
Полицейские заметили двух женщин и мужчину, отдыхавших на берегу реки в парке. Когда их попросили вернуться домой, они отказались и продолжили загорать, а в ответ на просьбу поехать в отдел полиции одна из нарушительниц набросилась на правоохранителя, сорвала с его груди служебный видеорегистратор и попыталась его сломать. При этом она включила камеру и начала громко кричать и звать на помощь. Все предупреждения и призывы она проигнорировала.
В Сети появились кадры, снятые участницей конфликта. Со стороны всё выглядит как нападение и произвол, однако в распоряжении Лайфа оказалась и запись с видеорегистратора, запечатлевшего весь инцидент.
Запись, сделанная одной из участниц конфликта. Видео © VK / Сургут Online
Тем не менее в ведомстве заявили, что разбираются в ситуации и готовы наказать полицейских, если они действительно превысили свои полномочия. Что же касается отдыхавших, в их отношении составили административные протоколы за нарушение установленных в Югре ограничительных мер. Позже их передадут в суд.
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