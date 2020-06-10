СМИ: В Японии умер педиатр Кавасаки, открывший одноимённый синдром

Педиатр Томисаку Кавасаки скончался в Японии на 96-м году жизни, сообщает телеканал NHK. По данным СМИ, врач умер от естественных причин, связанных с преклонным возрастом.
В 1967 году Кавасаки первым описал детский воспалительный синдром, который характеризуется повреждением кровеносных сосудов всего тела пациента. Позже синдром назвали в честь педиатра.
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