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СМИ: В Японии умер педиатр Кавасаки, открывший одноимённый синдром

Врач скончался на 96-м году жизни по естественным причинам.

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Фото © Next Digital

Педиатр Томисаку Кавасаки скончался в Японии на 96-м году жизни, сообщает телеканал NHK. По данным СМИ, врач умер от естественных причин, связанных с преклонным возрастом.

В 1967 году Кавасаки первым описал детский воспалительный синдром, который характеризуется повреждением кровеносных сосудов всего тела пациента. Позже синдром назвали в честь педиатра.

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