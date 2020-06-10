Власти Москвы считают, что пока рано устраивать пикники и шашлыки

Жителям Москвы пока рано собираться большими компаниями и устраивать пикники и шашлыки в столичных парках. Об этом заявил первый замруководителя аппарата мэра и Правительства Москвы, руководитель Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Он напомнил, что, несмотря на то что по решению мэра с первого июня для посещения открыты все городские парки, за исключением "Зарядья", и с девятого июня отменён прогулочный и пропускной режим, досуговые и физкультурные мероприятия не разрешены.

— Коллективное пребывание москвичей на ограниченной территории с целью проведения досуга подпадает под данное ограничение, — сказал Немерюк.

Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что с девятого июня отменён пропускной режим и график прогулок. Теперь все жители столицы, в том числе старше 65 лет и те граждане, у которых есть хронические заболевания, смогут беспрепятственно выходить на улицу, ездить по делам и находиться в общественных местах. Также с девятого июня открылись парикмахерские, салоны красоты, фотоателье, ветеринарные клиники и многие другие службы.

А с 16-го числа откроются для посетителей библиотеки, летние веранды, музеи, выставочные залы и зоопарки (посещать их можно будет по электронным билетам), риелторские конторы, службы проката, рекламные, консалтинговые и другие агентства.