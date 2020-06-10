В Новой Москве грабители связали семью скотчем и забрали больше 10 миллионов

В посёлке Внуковское в Новой Москве накануне произошло дерзкое ограбление. Ночью злоумышленники проникли в один из частных домов, связали семью скотчем и, угрожая огнестрельным оружием и ножом, заставили рассказать, где хранятся деньги и драгоценности. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что у каждого жителя дома были свои сбережения, которые они хранили в рублях, долларах и даже юанях. Кроме денег грабители унесли с собой принадлежащий одному из членов семьи сапфир весом 12 карат. Его стоимость оценивается в 74 тысячи долларов (более пяти миллионов рублей).

В сумме злоумышленникам удалось заполучить 10,3 миллиона рублей. Получив желаемое, грабители скрылись, найти их пока не удалось.