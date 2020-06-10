Смотрим на цвет и текстуру. В Роспотребнадзоре объяснили, как выбрать качественное мороженое

Качественное мороженое должно иметь равномерный окрас. "Оттенки белого" зависят от жирности продукта — чем она выше, тем желтее цвет. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

— Если вы заметили, что мороженое с какой-либо добавкой неоднородного цвета, это может означать, что на производстве мороженую массу плохо перемешали с натуральной добавкой или красителем, — говорится в сообщении.

Исключением могут быть те виды, в которых послойно наносят несколько натуральных красителей, чтобы создать определённый рисунок. Также эксперты обращают внимание на то, что мороженое должно откалываться, а не размазываться.

— Деформация указывает на то, что был нарушен режим хранения... Первый признак повторного замораживания — это ощущение "песка", — также говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Если летнее лакомство повторно замораживали, изменится не только его вкус, это может привести и к расстройству желудка.

Продукт может содержать такие натуральные стабилизаторы и загустители, как желатин, альгинат натрия, гуаровая камедь и некоторые другие. В ведомстве напоминают, что вес порции должен быть указан в граммах, а не в миллилитрах.