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Писатель-сатирик Анатолий Трушкин скончался на 79-м году жизни. У него был коронавирус

Несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось.

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Фото © ТАСС / Олег Дьяченко

Писатель-сатирик Анатолий Трушкин умер в возрасте 78 лет в больнице. Об этом сообщает Mash.

Ранее у него диагностировали коронавирусную инфекцию. Около месяца врачи пытались его спасти и даже подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких, но вчера ему стало хуже.

При жизни Трушкин выступал сам, а также сотрудничал с другими артистами, среди которых Ефим Шифрин, Владимир Винокур, Михаил Евдокимов и другие.

Ранее СМИ сообщали, что в Японии умер педиатр Кавасаки, открывший одноимённый синдром.

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