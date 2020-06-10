Писатель-сатирик Анатолий Трушкин скончался на 79-м году жизни. У него был коронавирус

Писатель-сатирик Анатолий Трушкин умер в возрасте 78 лет в больнице. Об этом сообщает Mash.

Ранее у него диагностировали коронавирусную инфекцию. Около месяца врачи пытались его спасти и даже подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких, но вчера ему стало хуже.

При жизни Трушкин выступал сам, а также сотрудничал с другими артистами, среди которых Ефим Шифрин, Владимир Винокур, Михаил Евдокимов и другие.