Машинка с начинкой. Мужчина купил подержанное авто и нашёл внутри 34 килограмма кокаина

Житель американского штата Техас приобрёл подержанный автомобиль и обнаружил в нём необычную находку — пакеты с кокаином стоимостью несколько сотен тысяч долларов. Об этом сообщается на сайте The Drive.

Согласно информации портала, 30 мая мужчина обратился в департамент полиции города Уэбб и рассказал, что недавно приобрёл на аукционе машину, внутри которой оказались наркотики.

Правоохранители заинтересовались делом и обыскали салон авто. Первоначально 17 отдельных упаковок кокаина были обнаружены в скрытом отсеке, а ещё 17 были обнаружены офицером K9.

В конечном счёте в ходе мероприятий полицейские нашли 34 пакета с кокаином. Их общая стоимость оценивается в 850 тысяч долларов (около 58,4 миллиона рублей). Вес кокаина составил 74,96 фунта (около 34 килограммов).

Шериф Мартин Куэльяр поблагодарил американца за содействие и призвал других граждан следовать его примеру.