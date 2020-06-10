Аналитики МЭА предрекли сильнейшее падение мирового спроса на газ в 2020 году

Мировой спрос на газ в 2020 году может упасть на 4%, что может стать рекордным снижением за всю историю газового рынка. К такому выводу пришли аналитики Международного энергетического агентства (МЭА).

— 2020-й может стать годом, когда будет зафиксировано крупнейшее падение спроса на природный газ в истории глобального рынка газа, — подчёркивается в сообщении, опубликованном на сайте организации.

По мнению специалистов, это вызвано пандемией CoViD-19, а также рекордно мягкими температурами в начале года. Эксперты убеждены, что в 2021 году ситуация изменится и спрос начнёт расти за счёт низких цен на голубое топливо и восстановления мировой экономики.