Словарь Уэбстера решил пересмотреть определение слова "расизм"

Пересмотреть определение слова "расизм" редакторы американского словаря английского языка Merriam-Webster, более известного как словарь Уэбстера, решили после писем жительницы штата Миссури — афроамериканки Кеннеди Митчем. Об этом сообщает телекомпания KMOV.

Отмечается, что в данный момент понятие "расизм" описывается как "вера в то, что раса является основной детерминантой черт и способностей человека, а расовые различия рождают свойственное для определённой расы превосходство". Девушка не согласилась с таким определением, заявив, что оно слишком простое и поверхностное.

Митчем отметила, что знает, что такое расизм, потому что испытывала его много раз и в различных формах. Она подчеркнула, что в существующем описании не учитывается тот факт, что люди систематически притесняются, и это надо изменить. В результате переписки афроамериканки с представителями словаря редакторы приняли решение пересмотреть определение расизма.

Точной даты обновления описания нет, однако изменения будут внесены в ближайшие месяцы.