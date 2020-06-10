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Собянин: Выход из ограничительных мер в Москве займёт около двух месяцев

По словам мэра, он выстрадан тремя месяцами жёстких мер.

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Выход из самоизоляции и ограничительных мер в Москве займёт около двух месяцев. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин.

По его словам, победить распространение коронавирусной инфекции полностью нельзя. При этом возвращаться к привычной жизни можно, но поэтапно.

Мы определили период такого перехода длиной почти в два месяца. Вход в эпидемиологическую ситуацию был гораздо короче. Те жёсткие меры принимались гораздо быстрее, а вот выход, к сожалению, гораздо длиннее, и это обусловлено теми процессами, которые происходят, — заявил Собянин премьер-министру России Михаилу Мишустину.

За прошедшие сутки в России было выявлено 8404 новых случая коронавируса, при этом у 34,8% новых пациентов нет клинических проявлений болезни.

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