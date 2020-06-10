Собянин: Выход из ограничительных мер в Москве займёт около двух месяцев

Выход из самоизоляции и ограничительных мер в Москве займёт около двух месяцев. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин.

По его словам, победить распространение коронавирусной инфекции полностью нельзя. При этом возвращаться к привычной жизни можно, но поэтапно.

— Мы определили период такого перехода длиной почти в два месяца. Вход в эпидемиологическую ситуацию был гораздо короче. Те жёсткие меры принимались гораздо быстрее, а вот выход, к сожалению, гораздо длиннее, и это обусловлено теми процессами, которые происходят, — заявил Собянин премьер-министру России Михаилу Мишустину.