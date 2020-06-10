Песков рассказал, как Путин будет голосовать по поправкам в конституцию

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, каким образом Владимир Путин собирается принять участие в голосовании по поправкам в конституцию. Так как глава государства прописан в Москве, он может проголосовать и лично, и в электронном виде.
— Он может проголосовать в любой из семи дней. Но пока он планирует принять участие в голосовании. Лично, — отметил Песков.
Представитель Кремля добавил, что ситуация, касающаяся безопасности голосования, самым тщательным образом мониторится Роспотребнадзором и пока никаких дополнительных рекомендаций или замечаний не высказывалось.
Напомним, президент РФ Владимир Путин назначил на 1 июля проведение голосования по поправкам в конституцию. Как и было заявлено ранее, этот день станет выходным. Центризбирком показал, как будет проходить процесс, а СМИ опубликовали образец бюллетеня.
При этом жители двух регионов — Москвы и Нижегородской области — смогут принять участие в электронном голосовании, оно пройдёт на спецпортале 2020og.ru. Гражданам нужно до 14:00 21 июня подать заявления на портале "Госуслуги" или сайте mos.ru (для москвичей). Онлайн-голосование стартует в 10:00 25 июня и завершится в 20:00 30 июня.