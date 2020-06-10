Собянин: Решения по массовым мероприятиям в Москве могут принять в начале июля

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Речь о дальнейшем снятии мер безопасности, ранее введённых в Москве, включая отмену запрета на массовые мероприятия, будет вестись в начале следующего месяца. Об этом в ходе совещания по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в России заявил мэр столицы Сергей Собянин.

— Ограничения, связанные с массовыми мероприятиями, посещение театров, кино, концертных залов, спортивных мероприятий — эти решения, скорее всего, будут приняты в начале июля, — сказал он.

Таким образом, подчеркнул градоначальник, в течение двух месяцев город сможет вернуться к нормальному образу жизни. Однако вне зависимости от эпидемобстановки сохранятся жёсткие санитарные требования на предприятиях. Также повышенная бдительность и меры профилактики будут требоваться и от россиян.