"Де-факто Украина не в СНГ". Кремль не приглашал Зеленского на Парад Победы

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не отправляли приглашение на парад Победы в Москве, так как Незалежная де-факто не является членом Содружества Независимых Государств и не изъявляла желания участвовать в мероприятии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он пояснил, что при отправке посланий акцент делался на возобновление приглашений главам государств СНГ.

— Как мы знаем, Украина не является де-факто и во многом де-юре участницей СНГ. Не проявляет желание каким-то образом продолжать работу в этих структурах и ни разу не сигнализировала о своём желании разделить радость от праздника Победы, — подчеркнул он.