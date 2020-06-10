Набиуллина: Российские банки в мае получили рекордно низкую прибыль

Российские банки в мае получили рекордно низкую прибыль — около 500 млн рублей. Об этом заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина в ходе совместного заседания комитетов Госдумы. По её словам, за пять месяцев 2020 года кредитно-финансовые учреждения получили чуть больше 560 миллиардов рублей, большая часть из которых поступила с января по март. Причём чистая прибыль банков только за март составила 190 миллиардов.

— Затем мы стали фиксировать падение прибыли. В мае она была рекордно низкой — 0,5 млрд рублей, — указала Набиуллина.

Тем не менее по итогам года российские банки всё равно останутся прибыльными, уверены представители регулятора. Экономика уже восстанавливается, кредитование растёт, а значит, и процентные доходы банков.

Ранее стало известно, что выдача микрозаймов в России упала в апреле до исторического минимума. Эксперты связывают это с введением режима самоизоляции и ужесточением кредитной политики со стороны МФО.