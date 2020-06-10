Квартира в рассрочку. Преимущества и недостатки такой сделки

Такая схема покупки жилья, как рассрочка, это выход для людей, у которых на руках нет полной суммы для приобретения квартиры, но они могут себе позволить выплатить 50–70% цены за полгода или год. Основная доля клиентов, которые пользуются рассрочкой, это так называемые покупатели с альтернативой, объяснили в компании "ИНКОМ-Недвижимость".

К этой категории относятся люди, у которых есть около 70% от стоимости квартиры в новостройке, а оставшаяся треть — сумма, которую они ожидают получить от продажи квартиры на вторичном рынке. Существует ещё одна группа клиентов: они ждут поступления крупной суммы денег. Это может быть наследство, поощрения на работе в виде хорошей премии и так далее.

Аналитик ГК "ФИНАМ" Алексей Коренев рассказал, что система долевого строительства уходит в прошлое, так как на смену ей пришло проектное финансирование с использованием счетов эскроу. Тем не менее многие застройщики сумели подстраховаться, реализовав часть квартир неким фирмам-посредникам (безусловно, аффилированным с самим застройщиком) и перепродавая их конечным покупателям.

Эта лазейка в законодательстве позволяет многим из девелоперов работать пока по старым правилам, то есть на условиях долевого участия. Хотя государство сейчас активно борется с такими схемами, ведь они фактически оставляют покупателей незащищёнными в случае банкротства или намеренного мошенничества со стороны застройщика Алексей Коренев, аналитик ГК "ФИНАМ"

Тогда встаёт вопрос, почему покупатели и застройщики выбирают схему долевого строительства? Алексей Коренев пояснил, что покупатель имеет возможность приобрести жильё ещё на стадии котлована, что заметно дешевле, нежели покупать уже готовую квартиру. Экономия может составить 25–30% и более. А застройщик получает необходимые денежные средства, которые может направить на строительство этого самого дома. Изменения в закон 214-ФЗ сейчас запрещают перебрасывать денежные средства с одного объекта на другой, как это делалось ранее. Ведь были времена, когда застройщики, собирая деньги с долевых вкладчиков, перебрасывали их на строительство совершенно иных объектов.

Тем не менее следует понимать, что выплата части средств от стоимости квартиры застройщику напрямую, а не через резервирование их на счетах эскроу, несёт в себе риски потери этих денег, если застройщик свои обязательства не выполнит. Аналитик отметил, что именно с целью защиты прав покупателей жилой недвижимости и был осуществлён переход на систему проектного финансирования, когда приобретатель жилья резервирует свои денежные средства на счетах банка-посредника, а застройщик сможет их снять только после того, как передаст готовую квартиру покупателю.

Кому подойдёт рассрочка на жильё?

Инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин говорит, что покупка квартиры в рассрочку является довольно распространённой практикой на российском рынке строящегося жилья, однако этот инструмент имеет смысл рассматривать только в нескольких случаях.

Случай первый. Если у покупателя есть возможность внести сумму, равную половине стоимости жилья, и в течение 6–12 месяцев выплатить оставшуюся сумму застройщику. Как рассказал Александр Бахтин, беспроцентная рассрочка предоставляется застройщиками на короткий срок — до полугода. Поскольку покупателю будет необходимо внести за этот срок оставшуюся стоимость квартиры, выплачивая равными платежами ежемесячный взнос, очевидно, что суммы такого взноса будут внушительными. То есть, по словам инвестиционного стратега, рассрочка будет удобна тем покупателям, кто имеет стабильно высокий доход или приобретает квартиру за счёт средств от продажи своей недвижимости.

Случай второй. Покупку жилья в рассрочку могут рассматривать те покупатели, которые по той или иной причине не могут взять ипотечный кредит в банке.

— Если нет возможности купить жильё в ипотеку, рассрочка действительно может стать выходом из ситуации и позволить приобрести квартиру, не внося всю сумму сразу. Однако и в этой ситуации покупателю придётся осуществлять выплаты в течение ограниченного срока и довольно крупными суммами. То есть в любом случае речь идёт о покупателях со стабильным источником довольно высокого дохода, — рассказал Александр Бахтин.

Преимущества и нюансы сделки

Основной плюс рассрочки заключается в том, что для неё не нужно подтверждать свои доходы, в отличие от ипотечного кредита, рассказал заместитель директора департамента новостроек "ИНКОМ-Недвижимость" Валерий Кочетков. Для оформления нужен только паспорт. Также сам процесс обычно занимает не больше пары дней. На рынке много предложений с беспроцентной рассрочкой, а если рассрочка процентная, то процент, скорее всего, ниже банковского.

Не обошлось и без минусов такой сделки для покупателей. Валерий Кочетков отметил срок рассрочки и в связи с этим ощутимые ежемесячные платежи.

— Ни один застройщик не даст рассрочку на 20–30 лет, в отличие от ипотечного продукта. Обычно рассрочка ограничивается одним годом, редко двумя, — пояснил эксперт.

Сейчас застройщики предлагают и другие варианты рассрочки, с которыми первоначальный взнос может быть довольно демократичным — 20% от стоимости. Однако такой вариант рассрочки, по словам Александра Бахтина, предполагает выплату процентов порядка 10% годовых и увеличение срока рассрочки до полутора лет. Например, до момента сдачи дома в эксплуатацию.

— В случае если покупатель имеет возможность взять ипотечный кредит и может рассчитывать на участие в программе с субсидируемой ставкой (процентная ставка по такой программе сегодня составляет 6,5%), то выгодней и спокойнее взять ипотеку в банке на более длительный срок, снизив тем самым размер ежемесячного платежа, — советует инвестиционный стратег "БКС Премьер".