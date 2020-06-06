Тайная смета. Мастера нашли новые способы обмана при ремонте

Весной многие потеряли работу или часть дохода. В то же время у людей растёт интерес к ремонту. Ограничительные меры ослабевают, но развлечений стало мало, отпуска пришлось перенести. Самое время заняться хозяйством. Неудивительно, что стало больше желающих подработать на ремонте квартир и дач.

— Сейчас очень большой риск нарваться на некачественные стройматериалы, — говорит топ-менеджер ИАЦ "Альпари" Андрей Лобода. — Сегодня рынки строительных материалов широко отрыли двери покупателям, но и здесь граждан ждёт много подвохов. Например, залежалую во время карантина древесину высшего сорта будет сложно отличить от первого или второго.

Рынки и торговцы не нацелены на скидки. По словам Андрея Лободы, их задача — как можно быстрее покрыть убытки от весеннего простоя. В этой связи он рекомендует особое внимание уделить контролю реального объёма закупаемой кубатуры древесины.

Важный вопрос — это контроль закупок всех дорогостоящих строительных материалов. Как отметил Андрей Лобода, если доверить закупки на сотни тысяч рублей незнакомым строителям, то можно легко переплатить 20−30% от реальной стоимости материалов.

— Вместо первоклассных товаров ремонтники могут приобрести аналогичные материалы на один-два класса ниже, но по чекам всё будет гладко, — пояснил Андрей Лобода. — Радует тот факт, что пиломатериалы сегодня зимнего происхождения. Они намного качественнее по сравнению с летними. Но к концу июня и они исчезнут из продажи. Спрос на стройматериалы на фоне смягчения карантинных ограничений начнёт быстро восстанавливаться уже в первой декаде июня.

Бригадир с 20-летним стажем Сергей Кузнецов советует насторожиться, если вам предлагают слишком низкую цену. Он сам сталкивался с людьми, которые ещё два месяца назад работали в офисе или в торговле, но попали под сокращение. Сейчас они предлагают свои услуги через Интернет и уверяют, что много лет трудились штукатурами или сантехниками. Качество работы таких мастеров никто гарантировать не может.

— Ещё одна проблема, с которой сейчас люди стали сталкиваются при ремонте, — это скрытое увеличение сметы, — рассказал Сергей Кузнецов. — Строители закупаются в крупном гипермаркете, привозят чеки, всё правильно. Только материала они берут заведомо больше, чем требуется. Например, на пару мешков больше строительных смесей, клея, досок.

Лишнее остаётся. Как правило, хозяин не возражает, если мастер просит разрешить забрать излишки с собой. Потом их можно продать или использовать на другом объекте, взяв деньги за материал уже со следующего заказчика.