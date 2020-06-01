Ипотека без первоначального взноса. Как её получить

За апрель 2020 года было выдано в полтора раза меньше ипотечных кредитов, чем в марте. Такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). Аналитики объясняют ситуацию экономической обстановкой в стране и карантинными мерами.

Один из важных этапов получения ипотеки — внесение первоначального взноса, который есть не у каждого. Однако существует несколько способов взять кредит на жильё и без него.

Господдержка

Государство помогает молодым семьям — например, выдаёт субсидии на приобретение недвижимости. Аналитик "Фридом финанс" Евгений Миронюк рассказал, что в качестве первого взноса на ипотеку могут быть приняты выплаты по целевым программам господдержки, по социальным программам (материнский капитал), а также военный сертификат.

В этом случае идёт речь о целевых средствах, которые выплачивает государство. Они могут быть использованы либо только на ипотеку, либо на ряд целей — в том числе и на ипотеку Евгений Миронюк, аналитик “Фридом финанс”

Депозит

Также некоторые банки могут выдать ипотеку, если у заёмщика имеется банковский депозит, эквивалентный первоначальному взносу. Евгений Миронюк предупреждает, что этот вариант выгоден в том случае, если у заёмщика оформлен долгосрочный депозит, закрытие которого приведёт к потере процентов.

В редких случаях, по словам аналитика, выдают ипотеку без первого взноса, если заёмщик участвует в маркетинговых акциях банков. Он пояснил, что на постоянной основе подобные акции вряд ли могут действовать, так как кредитные организации в этом случае сталкиваются с повышенными требованиями резервирования со стороны Центробанка.

Потребительский кредит

Самый простой и лёгкий способ получить деньги на первоначальный взнос — оформить потребительский кредит. Заместитель руководителя ИАЦ "Альпари" Наталья Мильчакова советует брать его в другом банке, а не в том, где планируется оформлять ипотеку. Правда, аналитик предупреждает: к такой тактике нужно прибегать только в исключительных случаях.

— Нужно помнить о том, что вы увеличиваете свою долговую нагрузку. Поэтому необходимо заранее оценить, насколько выгоден окажется этот потребительский кредит, не будет ли впоследствии для вас непосильным бременем обслуживание сразу двух кредитов, — отмечает Наталья Мильчакова.

Залог недвижимости

Ещё один способ взять ипотеку — под залог уже имеющейся недвижимости. Дело в том, что для банка первоначальный взнос — это гарантия покрытия расходов, которые возникнут, если заёмщик перестанет платить. Банки предлагают вариант, когда таким гарантом выступает объект недвижимости. По словам главы люксембургского офиса консалтинговой группы KRK Group Никиты Рябинина, размер займа в этом случае будет привязан к стоимости этого объекта.

Такая схема пользуется популярностью, но, несмотря на то что под залогом окажутся сразу два объекта недвижимости — прежний и новый, заёмщику придётся платить повышенную процентную ставку. Она может быть на 1–2% выше стандартной. Евгений Миронюк указал на то, что отсутствие возможности накопить первоначальный взнос приводит к повышенному риску неплатежеспособности заёмщика. В редких случаях такая ипотека выдаётся под залог высоколиквидного имущества, например дорогого автомобиля.

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