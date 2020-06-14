В Подмосковье за сутки выписали рекордное число вылечившихся от коронавируса

В Московской области за минувшие сутки выписали рекордное количество вылечившихся от коронавирусной инфекции. Об этом рассказали в местном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с CoViD-19.
Как уточняется, с заболеванием справилось 16 573 человека.
— Всего в Московской области зафиксировано 49 353 случая заболевания коронавирусной инфекцией, — уточнили в пресс-службе штаба.
По последним данным, общее число заболевших CoViD-19 в России за всё время достигло отметки 528 964 человека, при этом 280 050 пациентов выздоровели. За минувшие сутки коронавирус подтвердился ещё у 8835 человек.