НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Узнавай важные новости первым

В Подмосковье за сутки выписали рекордное число вылечившихся от коронавируса

Всего в регионе зафиксировано 49 353 случая заболевания CoViD-19.

829

Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

В Московской области за минувшие сутки выписали рекордное количество вылечившихся от коронавирусной инфекции. Об этом рассказали в местном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с CoViD-19.

Как уточняется, с заболеванием справилось 16 573 человека.

Всего в Московской области зафиксировано 49 353 случая заболевания коронавирусной инфекцией, — уточнили в пресс-службе штаба.

По последним данным, общее число заболевших CoViD-19 в России за всё время достигло отметки 528 964 человека, при этом 280 050 пациентов выздоровели. За минувшие сутки коронавирус подтвердился ещё у 8835 человек.

Выбор редакции

Loading...