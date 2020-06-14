В России выявили ещё 8835 случаев коронавируса

В России за прошедшие сутки коронавирус подтвердился ещё у 8835 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением болезни. Отмечается, что у 36,2% выявленных пациентов не было клинических проявлений CoViD-19.

В пятёрку лидеров по зафиксированным случаям заболевания за сутки вошли: Москва (+1477), Московская область (+717), Санкт-Петербург (+256), Свердловская область (+254) и ХМАО (+229).