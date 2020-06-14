В России выявили ещё 8835 случаев коронавируса

В России за прошедшие сутки коронавирус подтвердился ещё у 8835 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением болезни. Отмечается, что у 36,2% выявленных пациентов не было клинических проявлений CoViD-19.
В пятёрку лидеров по зафиксированным случаям заболевания за сутки вошли: Москва (+1477), Московская область (+717), Санкт-Петербург (+256), Свердловская область (+254) и ХМАО (+229).
Общее число заболевших CoViD-19 за всё время достигло 528 964 человека, при этом 280 050 пациентов выздоровели, из которых 5409 выписаны из больниц за прошедшие сутки. Зафиксировано также 6498 летальных случаев.