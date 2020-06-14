Собянин: Снятие ограничений в июле будет зависеть от эпидемиологической обстановки

Решения по снятию мер, введённых в связи с коронавирусом в Москве, в июле будут зависеть от эпидемиологической обстановки. Об этом мэр столицы Сергей Собянин заявил в интервью телеканалу "Россия-1".

— Целый ряд ограничений, в том числе свободное посещение спортивных мероприятий, кинотеатров, театров, массовые мероприятия, это уйдёт уже на июль месяц. Будем смотреть исходя из эпидемиологической ситуации, как она будет развиваться. Если будет ухудшаться, будем отодвигать эти сроки, если увидим, что она сохраняется, будем разрешать и всё больше возвращаться к нормальной жизни, — отметил Собянин.