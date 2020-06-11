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Собянин рассказал, когда может начаться вакцинация от коронавируса

Градоначальник выразил надежду на то, что препарат удастся создать в ближайшее время.

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Фото © Pixabay

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что массовая вакцинация от коронавирусной инфекции может начаться не раньше зимы. Препараты могут появиться уже летом, но создание необходимых стране объёмов потребует времени.

Первые партии могут появиться в августе, сентябре, октябре, но специалисты говорят, что массовое вакцинирование возможно только ближе уже к Новому году, зиме и так далее. Надеюсь, что это будет раньше. Все работают над этим максимально быстро, насколько это возможно, — сказал Собянин в эфире телеканала "Россия 24".

Градоначальник выразил уверенность, что отечественным учёным удастся создать вакцину в ближайшее время. Однако он пояснил, что до запуска в массовое производство препарату предстоит пройти несколько этапов. После клинических испытаний и регистрации необходимо наладить производство миллионов доз.

Также Собянин отметил, что в настоящее время минимум три вакцины находятся на стадии клинических испытаний.

Ранее Лайф рассказывал, что в России была сформирована уже вторая группа добровольцев, которые примут участие в испытаниях отечественной вакцины от CoViD-19.

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