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В России уже идут клинические исследования вакцин от коронавируса

Об этом сообщил глава Минпромторга РФ.

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Фото © ТАСС / Сергей Карпухин

В России начались клинические испытания вакцин от коронавируса, заявил министр промышленности и торговли страны Денис Мантуров.

Что касается интересующего всех вопроса по вакцине, могу сказать, что в этом месяце наши фармкомпании с организациями Минздрава и Роспотребнадзора начали клинические исследования, — сказал он во время правительственного часа в Госдуме.

Мантуров отметил, что министерство будет информировать о ходе этих работ.

Ранее Лайф рассказывал, что в России была сформирована уже вторая группа добровольцев, которые примут участие в испытаниях отечественной вакцины от CoViD-19.

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