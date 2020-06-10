В России уже идут клинические исследования вакцин от коронавируса

В России начались клинические испытания вакцин от коронавируса, заявил министр промышленности и торговли страны Денис Мантуров.
— Что касается интересующего всех вопроса по вакцине, могу сказать, что в этом месяце наши фармкомпании с организациями Минздрава и Роспотребнадзора начали клинические исследования, — сказал он во время правительственного часа в Госдуме.
Мантуров отметил, что министерство будет информировать о ходе этих работ.
Ранее Лайф рассказывал, что в России была сформирована уже вторая группа добровольцев, которые примут участие в испытаниях отечественной вакцины от CoViD-19.